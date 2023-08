Quatre restaurants testés et approuvés à Paris

Le Palais de Tokyo cache une cuisine authentique, naturelle et écologique sur l’une des plus belles terrasses de Paris avec vue sur la Seine et la Tour Eiffel. Forest, c'est le projet fou de l'entrepreneur autodidacte Julien Sebbag. Un restaurant dans lequel profiter d'une sérénité absolue avec des notes orientales et des produits frais. Le lieu promet une expérience immersive loin du bouillonnement parisien.