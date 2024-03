Recette | Anguille fumée sur brioche, mayonnaise au raifort

◆ Détaillez les légumes en fine brunoise et assaisonnez-les avec l’estragon, la ciboulette, l’échalote, le vinaigre de chardonnay, le vinaigre pour sushis, le piment d’Espelette, le poivre et le sel.

◆ Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients de la mayonnaise au raifort. Salez et poivrez. Découpez l’anguille fumée en lanières et rafraîchissez-les avec le zeste et le jus d’un quart de citron vert et un peu de raifort frais râpé.