Recette | Artichauts, salade de tomates, crevettes et vinaigrette à l’estragon

Conseil vin

Zu Tisch, Weiss, Weingut Andreas Gsellmann, Burgenland, Autriche, 2022.

Pour accompagner ce plat authentique et frais, il faut un vin pur et énergique. Une fermentation partielle en fût de bois et une maturation sur lie confèrent à cet assemblage naturel de neuburger, sauvignon blanc et scheurebe une bouche pleine et complexe. Cependant, les arômes fruités et primaires ainsi que la fine acidité dominent: un bel exemple de la pureté d’un vin naturel. (J.S.)