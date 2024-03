Recette | Brochette de langoustines et crème de céleri-rave

Conseil vin

| Avec ce vin fin et complexe, le vigneron sud-africain Jasper Wickens prouve que le chenin blanc n’est pas réservé à la Loire, mais peut également s’épanouir sur un terroir dans le Swartland, le long de la côte au nord-ouest du Cap. Dans le verre, ce chenin évolue agréablement, passant d’une attaque fraîche et serrée à une bouche plus ample et plus complexe. Un vin richement nuancé qui ne dominera pas la délicate langoustine.