Recette | Huître, œuf de caille et vinaigrette à la tomate

CONSEIL VIN

Serodes & Kovac, Le Minéral, Picpoul de Pinet, Languedoc, 2022, 10,50 euros.

Plus la préparation des huîtres est nature, plus le vin blanc peut être frais et léger, comme ce Picpoul du Languedoc d’une fraîcheur intense doublée d’une belle acidité d’agrumes. Ces qualités en font un vin d’apéritif parfait ainsi que le partenaire idéal des coquillages et des préparations froides de poisson.