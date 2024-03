Recette | Jets de houblon, crevettes de la mer du Nord, œuf poché et sauce hollandaise

◆ Préparez le liquide de pochage pour les jets de houblon: dans une casserole, faites revenir l’ail et l’échalote finement hachés, ajoutez un brin de thym et déglacez avec une demi-bouteille de bière Duvel.

◆ Ajoutez 1 cuillère à soupe de sucre de canne roux, 1 cuillère à soupe de graines de moutarde et 1 dl de crème. Laissez infuser 15 à 20 minutes à feu doux. Filtrez le tout dans une passoire fine et recueillez le liquide dans une casserole.

Préparez la sauce hollandaise à la bière.

◆ Dans une casserole, mélangez 2 jaunes d’œufs avec 2 coquilles d’œuf de Duvel. Fouettez, placez la casserole sur feu moyen et continuez à fouetter jusqu’à ce que le mélange épaississe. Veillez à ne pas faire d’omelette.

◆ Une fois le mélange épaissi, retirez la casserole du feu. Continuez à mélanger et ajoutez tout le beurre clarifié. Rafraîchissez avec le jus d’un quart de citron et assaisonnez avec une pincée de sel et une pincée de poivre de Cayenne.