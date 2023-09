Recette | Moule en escabèche

"Nombreux sont ceux qui adorent une gigantesque casserole de moules, mais j’aime aussi les servir en amuse-bouches raffinés. Ce plat est déclinable à l’infini: on peut proposer les moules avec un dressing classique ou avec une vinaigrette aux saveurs thaïlandaises. N’hésitez pas à jouer avec les ingrédients et les épices que vous avez sous la main."

"Il suffit de cuire les moules rapidement, nature. Pour les assaisonner, j’utilise ici l’escabèche, une marinade acide à base de piments, vinaigre et vin blanc. C’est une version européenne du ceviche, mais au lieu d’utiliser du poisson ou des fruits de mer crus, les moules sont cuites. Le résultat final est moins intense que le ceviche et offre un bel équilibre entre la texture onctueuse des moules et les saveurs fraîches et acidulées de la garniture."