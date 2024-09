Recette | Panna cotta aux framboises d'automne et granité de kriek

Le chef Tom Loockx, du restaurant Stable à Edegem, joue à la kitchen roulette et c'est vous qui raflez la mise. Au menu cette semaine: panna cotta aux framboises d'automne et granité de kriek.

Dans notre nouvelle rubrique Kitchen Roulette, un chef dévoile quatre recettes avant de passer le relais au chef suivant, ce qui donne lieu à un menu surprenant et varié. Tom Loockx , chef du restaurant Stable à Edegem , célèbre la saison des framboises d’automne dans cette première création.

"Je sais que la panna cotta n’a pas toujours bonne presse. Elle est souvent trop ferme, trop lourde aussi. En y ajoutant de la crème fraîche et en la fouettant légèrement avant de la servir, elle gagne en fraîcheur et en légèreté. Je l’accompagne de saveurs acidulées, comme un granité à la kriek et des framboises d’automne. Je trouve intéressant d’offrir une seconde vie aux recettes classiques."