Recette | Soupe de poivron et tartare de la mer

Préparation

◆ Hachez l’échalote, l’ail et le gingembre. Il n’est pas nécessaire de travailler finement ou avec précision, car la soupe sera mixée. Détaillez le poivron en gros morceaux, retirez les graines et les membranes. Il n’est pas nécessaire de l’éplucher.

◆ Faites revenir l’échalote et l’ail dans le beurre, laissez-les étuver un moment avant d’ajouter le poivron et le gingembre.

◆ Faites mijoter jusqu’à ce que le poivron soit presque cuit, mais sans le laisser colorer.

◆ Une fois les morceaux de poivron tendres, incorporez la crème et le bouillon de légumes. Laissez réduire à feu doux pendant au moins 20 minutes jusqu’à ce que la soupe soit épaisse et onctueuse.

◆ Mixez la soupe à l’aide d’un mixeur plongeant ou d’un blender et passez-la au chinois.

◆ Terminez en ajoutant quelques gouttes d’huile (aux herbes), des croûtons ou des fines herbes (quelques brins d’aneth, par exemple).

◆ Servez avec une épaisse tranche de pain au levain tartinée de beurre salé et des crevettes grises fraîchement décortiquées à la main.