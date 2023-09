Recette | Toast aux Maatjes de Hollande

"Un maatje est un jeune hareng qui ne s’est pas encore reproduit - son nom est une déformation du terme néerlandais ‘maagdenharing’ qui signifie ‘hareng vierge’. Il a une saveur délicieusement fondante et onctueuse grâce à sa teneur élevée en oméga 3, des acides gras excellents pour la santé. Il est préférable de servir ce poisson cru très nature et de l’associer à des saveurs acides et franches pour lui apporter un zeste de fraîcheur."