Repas de fêtes: les meilleures adresses pour faire ses courses

Ornina Syrian Sweets (Saint-Josse-ten-Noode / Ixelles)

Saddam Shkair, originaire de Damas, s'est lancé dans la pâtisserie pour faire découvrir les spécialités sucrées de son pays. L'étalage est aussi fascinant qu'un conte des mille et une nuits: du warbat au fameux halawet el-jibn, un dessert composé d'une pâte de semoule et de fromage fourrée à la crème et garni de pistaches.