Restaurant Anju à Bruxelles | Surprenant, délicieux et abordable

Jan Scheidtweiler s’attable au restaurant coréen du célèbre chef Sang Hoon Degeimbre. Verdict: surprenant, délicieux et, qui plus est, abordable.

Le kimchi, on connaît.Mais le bulgogi? Le yukhoe, le pajeon et le japchae? Oui, la cuisine coréenne est aussi mystérieuse que la face cachée de la lune. En Belgique, les occasions de goûter l’authentique cuisine coréenne sont rares. L’une des meilleures adresses pour la découvrir est le très couru restaurant Maru à Bruxelles, dont le barbecue de table et le bibimbap servi dans un bol de pierre brûlant font le succès depuis quelques années.