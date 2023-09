Restaurant Cécile à Roosdaal | "Ici, le client est choyé"

Pour le tartare de bœuf (22 euros), Tom Vannieuwenhuyze propose une version plus exotique avec crème d'avocat, miso et feuille d'huître sur un croustillant de pain. Une cuillère de sauce raffinée à base de soja Tomasu nappe le tout.

L'intérieur et le service sont soignés et les préparations aussi sont maîtrisées. Le chef a élaboré une courte carte proposant quatre entrées et quatre plats. Ici, on peut faire son choix, une bénédiction dans un monde où le menu imposé règne en maître. Le chef privilégie des préparations plutôt classiques, comme la savoureuse mini croquette de crevettes en guise de mise en bouche raffinée.