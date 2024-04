Restaurant Enoteca à Liège | Une valeur sûre, mais un manque d'audace

Avec une délicieuse salade d’artichauts et herbes aromatiques, le menu commence de manière prometteuse. La crème de topinambour et la purée de cresson sont un bel hommage aux papilles. Ensuite sont servis les tonnarelli, des pâtes longues un peu plus épaisses que les spaghettis, cuits al dente et accompagnés d’une puttanesca qui, hélas, laisse à désirer, car elle manque de caractère et de saveur, ce qui est un comble quand on sait quels ingrédients la composent: l’assiette est monotone alors qu’elle aurait pu être délicieuse.