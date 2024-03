Restaurant La General à Ixelles | Cuisine mexicaine abordable

La carte de la General propose 15 plats à partager. © Tribe Agency

Le ceviche de dorade (16 euros) est préparé dans le style de Nayarit, une région côtière de l’ouest du Mexique. Le poisson n’est heureusement pas trop cuit dans le jus de citron et conserve ainsi sa texture ferme et ses saveurs raffinées. L’ajout de coriandre, de dés de concombre et d’avocat en font une préparation estivale.

Les tostadas, des tortillas légèrement plus épaisses et grillées, accompagnées d’une salade de crevettes (9 euros), sont également une réussite, même si les crevettes auraient dû être un peu plus salées.

De la viande grillée avec des tortillas et de la salsa, voilà qui évoque instantanément le Mexique. À La General, deux versions de ces tacos figurent à la carte. La première farcie d’une savoureuse bavette de bœuf, malheureusement un peu plan-plan à cause de la garniture de poivrons sautés (18 euros). En revanche, la seconde, au porc mariné, agrémenté d’oignon, de coriandre et d’ananas, est plus intéressante (15 euros).

Malgré le quartier rupin, les prix sont doux: cet avantage combiné aux qualités de la cuisine et à l’ambiance agréable, font de La General une adresse très sympa.

Cette enseigne a fait l’objet d’une visite anonyme, financée par Sabato.

La décoration donne une atmosphère mexicaine à la salle, qui est très animée et chaleureuse. © Tribe Agency