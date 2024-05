Restaurant Les Éleveurs 2.0 | De la qualité à la hauteur de la réputation

Événement dans le petit monde de la gastronomie belge: après 127 ans de bons et loyaux services, la famille De Brouwer a vendu Les Éleveurs, légendaire hôtel-restaurant le long du canal à Halle. Andy et Amanda, frère et sœur — et quatrième génération de propriétaires —, à la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ont cédé leur établissement à Julian Staar.