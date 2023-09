Restaurant Max&Moi à Braine-l'Alleud | Feu d'artifice dans l'assiette

Jan Scheidtweiler s'attable chez Max&Moi où l'arrivée du talentueux chef Julien Hauspie met l'eau à la bouche.

À quoi vous fait penser "fish and chips"? Du poisson frit et des frites épaisses arrosées de vinaigre? Chez Max&Moi, un élégant restaurant du centre de Braine-l'Alleud, ce classique britannique est revisité de manière raffinée pour devenir une mise en bouche d'un menu qui étonne et ravit tout à la fois. En effet, le chef Julien Hauspie a inséré une savoureuse mousse de maquereau entre deux croustillants de pommes de terre ultrafines, servie avec une goutte d'intense gel d'agrumes. Et ce n'est même pas la meilleure des quatre mises en bouche: cette distinction revient à un subtil soufflé de calamar accompagné des notes salines d'algues et d'œufs de saumon.

Le reste du menu regorge également de détails intrigants et de prouesses techniques. © EquinoxLightPhoto

Max&Moi est un projet de Maxime Peters, le Max de l'histoire, et de son associée, Pina Maratta. Le duo a ouvert le restaurant en 2019, mais ce n'est que depuis l'arrivée de Julien Hauspie, à l'automne 2022, que l'on peut déguster une cuisine aussi raffinée dans cette élégante maison de maître. On sent que ce jeune chef a été très attentif au cours des quatre années passées au restaurant La Paix à Anderlecht: son style s'inspire de David Martin, chef du restaurant doublement étoilé.

On le remarque dans ses combinaisons terre et mer (moules et jarret de veau), sa façon particulière de cuire la viande à basse température et l'esthétique de ses plats, avec sa manière de réunir différents éléments pour constituer une assiette cohérente, où rien n'est de trop ni de trop peu.