Restaurant Mirin | Une cuisine franco-belge savoureuse dans un cadre intimiste

Le Mirin est le projet de Sien Groebbens et Nicolas Van Kerkhoven. À la fin de l’année dernière, le couple a repris De Brabantse Ardennen, une adresse célèbre pour ses classiques de la cuisine belge, et l’a transformée en restaurant intime, suffisamment petit pour être presque entièrement géré par deux personnes, une tendance récente dans les établissements de qualité. Le décor est simple: les murs de brique sont peints en blanc, sur les tables il y a d’élégants chandeliers en verre et, par la fenêtre, on aperçoit des chevaux dans la prairie. Le Mirin se trouve dans un coin rural de Roosdaal, entre Ninove et Lennik.