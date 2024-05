Restaurant Pré de chez vous | Du spectacle plus que de la gastronomie

Le chef apporte les dégustations de l'apéritif sur un chariot. Il dispose des radis marinés près du jambon bellota à la pince et finalise une version miniature de la pomme moscovite en la coiffant d'une cuillère de caviar. C'est à ce dynamisme qu'il doit d'avoir été désigné Jeune chef de l'année 2024 par le Michelin . Ce guide lui a également décerné une étoile en février, une belle récompense pour un parcours qui a mené Malaisse de L'Essentiel et l'Air du Temps à son propre restaurant, en 2018. Alors, est-ce que les plats sont aussi dynamiques que le spectacle?

La réponse est malheureusement décevante. Comme nombre de ses pairs, Pré de chez vous ne propose qu'un seul menu, en cinq ou six services (85 et 96 euros). Quand on se concentre sur un menu unique, on devrait pouvoir offrir des préparations d'une saveur intense. Cependant, c'est précisément cette profondeur qui, malgré de bonnes idées et de beaux produits locaux, fait défaut dans de nombreux plats.