Restaurant Quai n°4, à Ath | Une expérience quelque peu inégale

Récompensé d'une étoile Michelin et élu "Découverte de l'Année" 2021 par Gault&Millau: depuis l'ouverture dans le centre d'Ath en 2020, le restaurant que Maxence Bouralha et Charles-Maxime Legrand a remporté des prix pratiquement chaque année. Dernier en date, le titre de "Meilleur dessert de l'année", attribué par le guide Gault&Millau 2024 pour un dessert à la rhubarbe qui sera à nouveau à la carte au printemps, contrairement à d'autres créations alléchantes comme un riz au lait travaillé au miso, yuzu et sésame noir (19 euros) ou une très classique dame blanche (17 euros).