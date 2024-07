Sabato Summer Cocktail | Mocktail à l'estragon par humus x hortense

Baerten: En tant que cheffe et sommelière, je suis impliquée dès le départ dans la composition de la carte, en collaboration avec le chef Nicolas Decloedt. Dans les restaurants plus classiques, le sommelier sélectionne les vins en fonction du menu élaboré par le chef. Chez nous, nous considérons les boissons et les plats comme un tout et créons les recettes ensemble, afin qu'ils soient parfaitement assortis.