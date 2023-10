Sébastian, le nouveau bistro gastro du centre de Liège

La préparation autour des cèpes (19 euros) est un bon exemple du style du chef: il aime les plats savoureux, mais simples. La persillade de cèpes est accompagnée d’une tranche de pain au levain maison, de paleta de bellota ibérica et de sauce romesco à base de noix et poivrons: une belle assiette généreuse.

La tarte fine aux tomates (21 euros) réunit également beaucoup de bonnes choses: anchois légèrement fumés, olives noires, chèvre frais et sirop de tomates, une préparation plus savoureuse qu’elle en a l’air.

En revanche, les pappardelle fraîches au ragoût d’agneau, tomates confites et feta (18 euros) sont un peu trop rustiques. De plus, l’acidité de la feta domine le plat au détriment des autres composants. Par contre, avec la préparation estivale autour du homard breton (35 euros), le chef fait preuve de finesse. Le homard moelleux est accompagné d’une exubérante garniture composée de caviar d’aubergine, jaune d’œuf et huile aux herbes, sans oublier fleurs et feuilles pour la touche finale, comme dans les restaurants gastronomiques de luxe.