Voici nos meilleurs (et pires) restaurants de 2023

1. La plus grande surprise | La Table Benjamin Laborie à Lane

"À Lane, La Table Benjamin Laborie a ouvert ses portes en décembre 2022. Je l'ai visitée au début de l'année 2023. Dès le départ, le restaurant était parfaitement au point, peu de temps après, il a même reçu une étoile. Pour moi, c'est la plus grande surprise de cette année. Il est rare de voir des restaurants qui atteignent ce niveau dès le départ."

2. À essayer avant que les prix augmentent | Max&Moi à Braine-l'Alleud

"Le fondateur de Max&Moi a travaillé à La Paix à Bruxelles où il était particulièrement minucieux. Ses sauces sont excellentes et la manière dont il cuisine la viande atteint le même niveau qu'à La Paix. Le rapport qualité/prix s'avère encore très correct, car le jeune chef a réellement porté ce restaurant à un niveau supérieur. Je m'attends à ce que les prix augmentent et que les réservations deviennent plus difficiles à obtenir, alors réservez une table avant qu'il ne soit trop tard."