Yirmi | Une excellente cuisine française aux inspirations du monde

Quelle importance un restaurant gastronomique doit-il accorder à son aménagement? Pour Jeremy Vandernoot, cet aspect semble négligeable. Le chef a installé son restaurant au rez-de-chaussée d’une villa à Malonne, un village rattaché à Namur. Un espace qui a tout du garage: la plupart des convives sont malheureusement installés face à un mur aveugle. Les fleurs séchées sur la table et la cave à vin accueillante ne parviennent pas à sauver l’ambiance.

Cependant, Jeremy Vandernoot sait cuisiner. Cet ancien participant à "Top Chef", a fait ses armes dans des établissements tels que Bon-Bon et L’Air du Temps, et cela se goûte. Ses plats regorgent de finesse et d’associations gustatives judicieuses.