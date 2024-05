Yoka Tomo à Schaerbeek | Un bistro Japonais authentique avec un excellent rapport qualité-prix

Est-ce bon? L’assiette de six dégustations végétariennes (dont des racines de lotus marinées et de l’aubergine tendre) est excellente, malgré la présence quelque peu surprenante d’une salade de pommes de terre, une préparation qu’on n’associe pas directement au Japon.

La salade de chou, algues et saumon est également une assiette typique de Tomo. Elle ne paie pas de mine, mais le katsu de saumon (le poisson est pané dans du panko) est méticuleusement préparé et d’une grande pureté gustative, ce qui s’applique d’ailleurs à de nombreux autres plats: ils ne feront peut-être pas sensation sur Instagram, mais le curry japonais et l’intense soupe miso nourrissent à la fois le corps et l’esprit.