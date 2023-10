À Bruxelles, le bar à vin Tarzan ravit dans le verre et dans l'assiette

À Ixelles, le comptoir à manger Tarzan met les vins natures à l'honneur. De bonnes bouteilles assorties d'une cuisine originale faite avec des produits de qualité.

Dans le quartier huppé du Châtelain à Ixelles, est logé le bar à vin nature et comptoir à manger Tarzan. Lumière tamisée, plantes grimpantes et oeuvres d'art au mur: le cadre est épuré et l'atmosphère chaleureuse. À l'entrée de l'établissement, trône un grand bar derrière lequel s'affaire le chef dans sa cuisine ouverte. Il est possible de s'y attabler pour l'épier confectionner ses créations du jour. Le menu est en effet composé d'une petite dizaine d'assiettes à partager qui changent régulièrement.

On s'installe à l'une des tables isolées dans le fond de la pièce. À peine prise en main, la carte des vins nous impressionne tout de suite, rendant complexe le choix du premier verre. Fait notable: Tarzan propose même une petite sélection de vins doux et hydromels, pour les amateurs de breuvages sucrés. Quant à ceux qui n'apprécieraient pas le vin, Tarzan propose aussi une sélection de bières de microbrasseries locales - comme La Source et L'Ermitage.

Tarzan & Jane

En plus de la carte fournie, la sommelière Maureen précise qu'il y a aussi plusieurs suggestions du jour. Sur ses conseils, nous partons sur un blanc sec et léger de Loire, avec une belle acidité, issu de raisins Melon de Bourgogne qui lui donnent des arômes de pomme verte et de poire. La particularité de chez Tarzan se cache derrière la porte voisine, celle de Jane. Il s'agit de la boutique et cave à vin où il est possible d'acheter une bouteille appréciée pendant le repas, ou d'en découvrir l'une des nombreuses autres d'ailleurs.

Le bar à vin nature et comptoir à manger Tarzan se trouve à Ixelles, dans le quartier du Châtelain.

L'équipe de Tarzan est passionnée de vins natures qu'elle sélectionne au gré des rencontres avec des vignerons.

Assiettes à partager (ou pas)