À Bruxelles, le restaurant Da Mimmo se cherche une identité

Cuisine française avec une touche italienne

Et les assiettes? À l’époque où Mimmo Zizza officiait au piano, il proposait des plats italiens riches en produits de luxe, tels que capellini aux oursins ou Saint-Jacques au lardo di Colonnata. Sous la direction de Serge Litvine, ce style raffiné et italien s’est poursuivi. Avec Verstrepen, il ne reste plus qu’une petite touche italienne, comme le vitello tonnato à la bergamote (42 euros) et les linguine au caviar sauce franciacorta (66 euros). En effet, la carte propose essentiellement des plats d’inspiration française, mettant en valeur le fait que le chef a travaillé avec des grands noms tels que Joël Robuchon et Anne-Sophie Pic.