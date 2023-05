À La Cantinetta à Liège, des prix abordables pour des plaisirs gourmands

Une trattoria italienne qui chouchoute ses clients en leur offrant à la fois une atmosphère chaleureuse et des plats typiques à des prix raisonnables , voilà le restaurant que nous aimerions tous avoir dans notre quartier! Malheureusement, ce trio gagnant est extrêmement rare. Pourtant, à Grivegnée, dans l’agglomération liégeoise, c’est le cas depuis 25 ans déjà. La minuscule table d’hôtes que Francesca Esposito et Michel Giannuzzi ont ouverte en 1998 dans une rue ordinaire est aujourd’hui tenue par leurs fils, Thomas et Mathias.

Les deux frères forment un duo de choc. Le chef Mathias propose des plats de qualité alliant tradition et créativité. Quant à Thomas, qui officie en salle, il a l’art de mettre de l’ambiance grâce à un sens de l’humour désarmant et des bouteilles de vin italien qu’il choisit d’importer.

Celui-ci commence par un crudo de maquereau, une variante italienne du ceviche. Les filets de poisson sont légèrement cuits dans un mélange raffiné de vinaigre de riz et de yuzu. Ils sont accompagnés d’oignons rouges marinés, de salsa verde de pourpier et de quartiers de pamplemousse, une entrée fraîche et intense. Bien qu’elle soit basée sur une bonne idée, la deuxième entrée est malheureusement un peu trop copieuse: le cacio e pepe (pecorino et poivre) se résume ici à une croquette. Même si la chapelure est au charbon végétal, qui a des vertus digestives, la croquette reste un peu sur l’estomac.