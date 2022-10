À la Misera | Recette: tarte aux sardines, tomates confites et salsa verde

Piquez-la à l’aide d’une fourchette et faites-la cuire pendant 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 185°C.

Badigeonnez les filets de sardines d’une marinade composée de 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, du jus et du zeste d’un demi-citron vert, d’un peu de sel et de poivre. Réservez-les au frigo.

Mélangez le fromage blanc avec une cuillère à café d’huile d’olive, le zeste et le jus d’un quart de citron vert. Assaisonnez avec une pincée de poivre de Cayenne, du sel et du poivre.

Placez les tomates entières sur une plaque de cuisson avec l’ail et le thym. Arrosez généreusement d’huile d’olive, assaisonnez avec un peu de sucre, de sel et un tour de moulin à poivre.

Faites confire les tomates dans un four à basse température: plus la température est basse, mieux c’est. À titre indicatif, comptez 1 heure et demie à 2 heures à 120°C.

Les sardines fraîches sont un produit gratifiant à travailler. Dans cette recette, elles sont cuites par l’acidité du citron et un passage au four de quelques minutes.

L’approche de Filippo Filippi est audacieuse: ses vignobles sont situés à une altitude de 300 à 400 mètres, la plus élevée de la région. Les différences de température entre le jour et la nuit sont importantes, ce qui donne un nez intriguant avec des notes de fruits jaunes, d’herbes aromatiques et d’épices. La finale est particulièrement fraîche, riche en arômes fruités et savoureux, offrant ainsi un beau contraste avec la fraîcheur des sardines marinées et l’onctuosité du fromage blanc.