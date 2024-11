Abstrait: le nouveau restaurant de Kenzo Li, étoile montante de la gastronomie belge

Les trois variétés de beurre servies témoignent également de l’ambition qui règne ici. La première entrée, de la lotte et des carottes cuites lentement, se distingue avant tout par sa sauce, un jus de carotte réduit et infusé au gingembre présentant un agréable équilibre entre douceur et acidité, créant ainsi un lien subtil entre le poisson et sa garniture. Dans les autres plats, cette attention portée aux sauces de qualité se confirme; une généreuse langoustine poêlée repose sur un jus intense réalisé à partir des têtes.