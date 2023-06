Au Restaurant Klok, la cuisine franco-flamande à l'honneur

Dans le menu, simplicité et finesse alternent avec succès . Après une savoureuse croquette aux bulots, nous recevons une préparation raffinée de Saint-Jacques de première qualité. La généreuse assiette de pigeonneau (deux filets et les cuisses travaillées en croquettes) est également un régal.

Par contre, la flamiche (un croisement entre quiche et pizza du Nord de la France) à l’ail des ours et aux champignons aurait gagné à être un peu plus petite et plus fine.