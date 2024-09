Au restaurant Vicomté à Péruwelz, un jeune chef propose une cuisine généreuse

Il arrive que la vie offre une belle occasion de passer de l'ombre à la lumière. C'est ce qui est arrivé à Quentin Gallopyn à l'automne 2023. Le jeune chef, alors âgé de 25 ans, travaillait comme second de Benoît Neusy au domaine d'Arondeau à Péruwelz. Lorsque son patron quitte les lieux pour un nouveau projet au domaine du Chant d'Éole, Gallopyn est nommé au poste de chef. L'étoile Michelin s'en est allée, mais son enthousiasme a pris le relais.

Par une soirée d'été ensoleillée, le domaine de quinze hectares est idyllique. Le restaurant Vicomté s'est installé dans un petit château XIXe. Le maître d'hôtel, qui semble aussi jeune que le chef, nous conduit vers une orangerie où sera servi le dîner avec une vue imprenable sur un étang et une allée bordée de châtaigniers.

L'enthousiasme du chef se traduit par une symphonie des goûts: il envoie du beau et du bon.

Les cinq fines tranches d'espadon mariné façon gravlax (28 euros) sont moins convaincantes, malgré le savoir-faire du chef illustré par un sorbet à la tomate et quelques touches de guacamole, car le poisson manque de fraîcheur. En revanche, le filet de veau (22 euros), accompagné de piquillos doux, de basilic et d'une délicate préparation de légumes du sud rappelant la ratatouille, se révèle nettement plus réussi. Outre la qualité de la viande, le chef se distingue par une sauce exquise, une version de la sauce choron dans laquelle la tomate a été remplacée par les mêmes piquillos.