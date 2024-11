Babam à Bruxelles, le bistrot de quartier qu'on rêve d'avoir prêt de chez soi

Le restaurant Babam, d’après le surnom affectueux que le chef donne à sa grand-mère , a un charme simple et sans chichis. La façade de la maison d’angle est d’un rouge chaleureux et l’intérieur est lumineux et simple – tables en bois et banquette garnie de coussins le long du mur. Le chef sort parfois de sa cuisine semi-ouverte pour apporter une assiette et échanger quelques mots avec les convives.

Les plats que le jeune chef propose à la carte sont, eux aussi, tout simples. Il prépare du pâté et des plats mijotés, mais doit sa réputation à l’aile de raie aux câpres et à la crème brûlée: on est bien dans l’esprit bistrot, mais dans une version à la fois innovante et rafraîchissante. Le choix est limité. À l’heure du déjeuner, il n’y a que cinq plats au menu et, pour le dîner, il n’y a qu’une petite carte et un menu dégustation. Les prix sont très raisonnables: le lunch trois services est facturé 32 euros et l’on peut s’offrir une entrée à partir de 16 euros.