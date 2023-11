Bistrot gastro Chez Luma à Uccle | "Une valeur sûre"

Jan Scheidtweiler s’attable au sympathique bistrot gastro Chez Luma à Uccle où deux potes régalent leur clientèle avec des assiettes toutes simples mais délicieuses.

L’association pour la Sauvegarde de l’Œuf Mayonnaise (ASOM) organise chaque année le Championnat du monde de l’œuf mayonnaise. Le chef Luka Greiner, qui s’y prépare activement, est dans les starting blocks: sa version de ce classique des bistrots français se trouve sur l’ardoise de Chez Luma, son adresse. Un plat canaille qui correspond au menu qu’il a élaboré avec Marius Junot, son associé en salle. Le duo propose une cuisine simple et abordable arrosée de vins nature. Et comme c’est délicieux, la maison d’angle de ce paisible quartier résidentiel de sud de Bruxelles est déjà une valeur sûre un an après son ouverture.

Un bistrot simple demande un intérieur à l’avenant. Le duo a réaménagé ce qui fut le restaurant Fauvette: éclairage tamisé, étagère de vins naturels et petit comptoir. Au fil de la soirée, les 20 chaises en bois sont occupées par une clientèle ravie d’être là. Que propose l’ardoise? Dix plats, allant du tartare de bœuf (11 euros) au filet mignon de porc avec purée de pommes de terre et sauce moutarde (21 euros), sans oublier deux options végétariennes. Le plat le plus cher est facturé 26 euros, un prix d’ami. Les vins soigneusement choisis sont aussi très raisonnables.

Les fameux œufs mayonnaise (7 euros) sont savoureux, mais pas encore tout à fait dignes d’un championnat du monde. Bien que la garniture de chips de topinambours soit excellente, les œufs sont un peu trop noyés dans la sauce. Plus raffiné, le carpaccio de Saint-Jacques (14 euros), dont les lamelles sont légèrement cuites par le jus de fruit de la passion, est vraiment délicieux. La généreuse assiette de chou-fleur croustillant (9 euros) est judicieusement accompagnée d’oignons caramélisés et d’un œuf poché: un plaisir simple et total.