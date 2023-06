Brasserie d'Éole | "Ambiance sympathique et cuisine généreuse"

La Brasserie d’Éole, qui a fait peau neuve, est le seul restaurant de Belgique à acheminer ses clients à table en voiturette de golf , mais il est également possible de s’y rendre à pied. Pour arriver au chalet situé au pied d’un des moulins à vent auxquels le domaine doit son nom, on emprunte un chemin qui traverse les vignobles, ce qui permet aussi d’admirer le panorama verdoyant.

Outre sa situation, le Chant d’Éole (52 hectares, ce qui en fait le plus grand vignoble de Belgique) a une autre carte maîtresse: le chef Benoît Neusy, qui a acquis sa réputation au restaurant L’Impératif à Péruwelz. Sa première tâche a été d’apporter un supplément de charme à la brasserie et de la pérenniser. Au cours de l’été, il mettra également en musique le nouveau restaurant gastronomique du domaine, perché au sommet du chai.

Avec sa belle charpente en bois, le chalet est étonnamment spacieux et peut accueillir facilement 100 convives. Ce nombre n’empêche pas le sympathique chef étoilé de prendre le temps de venir expliquer le menu à table. Ce dernier est clairement conçu pour régaler rapidement un grand nombre de couverts. Ainsi, chacune des quatre entrées est une préparation froide qui ne demande que peu de dressage: la tomate mozzarella (15 euros) et la terrine de campagne (14 euros) sont faciles à présenter sur une assiette. Une certaine originalité est cependant perceptible dans les garnitures qui accompagnent de nombreux plats familiers, comme le kumquat confit avec la terrine ou les épices tandoori avec la salade César (16 euros). En ce qui concerne les plats principaux, de la saucisse Txistorra (une variante du chorizo) à l’entrecôte (30 euros), la viande est clairement à l’honneur.

On commence par une belle portion de saumon gravlax (21 euros): la sauce au raifort trop crémeuse et le pain nordique trop mou qui l’accompagnent ont peu de saveur, mais la préparation est réveillée par l’aneth et les pickles de légumes. Le plat principal, en revanche, est une merveille de saveurs: cette copieuse assiette de succulentes côtes de porc (26 euros), que le chef accompagne d’une sauce à l’estragon et au piccalilli est un hommage à la "à l’berdouille", une préparation montoise. Le dessert, une soupe de fruits rouges accompagnée d’un sorbet au citron (10 euros), est également réussi.