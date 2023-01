Carte sur table | D’Eugénie à Émilie, à Baudour: de grands classiques et un savoir-faire

Éric Fernez a été élu artisan-cuisinier de l’année 2023 par Gault&Millau. Ce guide fait l’éloge de sa façon de ne gaspiller aucune partie de porc, de volaille ou de gibier: le chef travaille les bas morceaux en terrines ou en jambon fumé maison. Le Michelin n’est pas en reste: il lui a décerné deux étoiles, faisant de l’enseigne un des meilleurs établissements du Hainaut. Si le nom du restaurant fait le lien entre les générations (Eugénie était la grand-mère du chef, Émilie est sa fille), l’intérieur également jette un pont entre hier et aujourd’hui: le plafond voûté, les meubles imposants et le carrelage ancien s’accordent avec le bar design et l’éclairage sophistiqué.