Carte sur table | La Table Benjamin Laborie, à Lasne: “Une réussite doublée d’un régal”

Benjamin Laborie a enfin ouvert son propre restaurant! Ce talent venu de France a suivi un long parcours avant de prendre son envol. Dans son pays natal, Laborie a travaillé chez Michel Bras et Michel Guérard, deux chefs triplement étoilés. Depuis plus de dix ans, il officie dans des restaurants belges, dont La Ligne Rouge, son dernier employeur, à qui il a permis de décrocher une étoile Michelin.

Depuis la fin du mois de novembre, le Français a pris ses quartiers dans un bâtiment de caractère près du centre de Lasne, dont la terrasse, où il doit faire bon s’attabler aux beaux jours, offre une belle vue sur les collines. À l’intérieur, avec ses plafonds bas et son abondance de bois, la salle du restaurant fait penser à un chalet. Les tables alignées sont impeccablement dressées: vaisselle de qualité, petite lampe et jolie composition florale.

Le blanc de poulet des Landes cuit à basse température – avec une belle croûte croustillante – est accompagné d’une succulente sauce dans laquelle est incorporé du foie gras, ce qui crée un lien délicat entre la chair de la volaille et la garniture, dont des choux de Bruxelles délicatement cuits et un incroyable millefeuille de cèleri-rave. Preuve s’il en est que le chef est un excellent saucier. Au dessert (meringue, déclinaison de pomme et crème au yaourt) également, le chef allie caractère et sens de l’équilibre. Oui, cette Table est une réussite doublée d’un régal!