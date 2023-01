Carte sur table | Le Château du Mylord, à Ellezelles: “Une cuisine classique un peu trop sage”

Historique, Le Château du Mylord l’est: Jean-Baptiste Thomaes officie depuis 1981 au piano de ce charmant manoir de style normand qu’un Lord fit construire en 1861. Avec sa tour et son parquet ciré, le château emmène les convives à une époque où les chefs ne se prenaient pas pour des stars et proposaient une cuisine classique.

Et la cuisine? De la part d’un chef qui a décroché deux étoiles (depuis 2002 avec une courte interruption), on doit pouvoir s’attendre à un véritable feu d’artifice. L’offre est large – cinq menus et seize plats à la carte – et fait la place belle aux produits de luxe – blinis au caviar (130 euros) ou filet de chevreuil au foie gras (95 euros). Hélas, le feu d’artifice espéré n’apparaît ni dans les dégustations – un mélange de cuisines ultra classique, le homard en gelée, et contemporaine, le pani puri à la coriandre – ni dans la première entrée. Leur point commun est la sagesse de leurs saveurs sans grand raffinement ni profondeur.