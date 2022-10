Carte sur table | Les repas d’Entropy, à Bruxelles: originaux, circulaires et gastronomiques

Adresse

Place Saint-Géry 21-22, 1000 Bruxelles

Tél. 0470/07.70.44

Site web: www.entropyrestaurant.be

Ouvert le mercredi, jeudi et vendredi soir

Addition

256 euros pour deux couverts.

Sommelier

Le sommelier Milan gère 150 boissons, principalement des vins naturels, mais aussi du saké, du cidre, de la bière et des mocktails. Les quatre verres de vin en pairing sont à 40 euros.

Décibels

C’est un lieu animé, mais aussi un peu bruyant avec une moyenne de 68 dB et des pics dépassant 80 dB.

On y retourne?

Ici, on déguste des plats audacieux et délicieux qui contribuent à une bonne cause. J’y retournerai.