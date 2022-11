Carte sur table | Restaurant Le Roannay, à Francorchamps: “Une réelle réussite”

L’entrepreneur Roger Gehlen et ses associés savent que la gastronomie attire la clientèle. Ils ont donc confié la nouvelle cuisine à David Martin, à qui le restaurant La Paix à Anderlecht doit ses deux étoiles. L’ambition du chef français est visible tant dans le décor que le menu: Le Roannay est ainsi devenu l’un des nouveaux restaurants les plus prestigieux de Wallonie.

Martin ne sera pas souvent sur place: il a donc confié les rênes à Mathieu Vande Velde qui exécute fidèlement ses idées. Malgré son jeune âge, 24 ans à peine, le chef a une solide expérience, qu’il doit au Comme chez Soi et à La Paix, où il a occupé le poste de second.

Un restaurant ambitieux est synonyme de prix élevés. Le menu le moins cher revient à 75 euros (3 services) et le plus cher, à 145 euros (6 services). Quelques préparations font référence à des plats emblématiques de Martin à La Paix. Parmi les dégustations, citons le célèbre chaud-froid crabe café et la mousse de jambon et mille oreilles, deux préparations classiques exécutées avec une grande précision.