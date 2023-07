Cinq restaurants pour une escapade culinaire en Flandre

1 | Gellius - Knokke

D'après le le guide culinaire Gambero Rosso, l’ancienne dépendance de la gare au toit rouge qui longe les voies ferrées à Knokke accueille le meilleur restaurant italien hors péninsule. Le Gellius est un projet original qui mêle restaurant et galerie d'art. À la carte, des versions créatives de classiques - risotto, raviolis et autres spaghettis à la sauce tomate - mais aussi des propositions surprenantes comme les scampis in saor (aigre-doux à la vénitienne), sauce bisque et chocolat blanc ou encore le magret de canard rôti, endive au café, crème de pommes de terre fumées.