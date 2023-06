Comment choisir des vins qui ne causent pas de maux de tête?

Malheureusement, le sous-produit le plus nocif est une substance produite par le foie en réaction à la consommation d’alcool, quel qu’il soit: tous les vins, chers ou non, bio ou non, vieillis ou non, blancs ou rouges, comportent des risques dès lors que l’on en consomme plus de trois verres. Le responsable des maux de tête est un sous-produit appelé acétaldéhyde: c’est la substance qui se forme lors du processus de détoxification de l’alcool dans le foie. Plus la teneur en alcool du vin est élevée, plus le foie a du mal à décomposer l’acétaldéhyde. Même sans être allergique aux sulfites ou aux histamines, une consommation excessive d’alcool donnera toujours la gueule de bois.

Et les vins bio?

Quoi qu’il en soit, on ajoute un grand nombre d’ingrédients aux vins non bio. Ils peuvent en contenir jusqu’à 70, du dioxyde de soufre ou sulfites ajoutés aux conservateurs, en passant par les colorants et le sucre, et les agents de clarification destinés à précipiter les résidus, tels que l’argile bentonite et la colle de poisson. Bien que ces ingrédients soient naturels, les vins bio n’en contiennent pas. Les conservateurs et autres additifs sont cependant parfaitement sûrs pour la consommation et soumis à des contrôles stricts, souligne le toxicologue.

© Katie Tomlinson

Est-il préférable de boire du vin bio parce qu’il contient moins d’additifs? Il n’est pas scientifiquement prouvé que le vin bio était plus sain. Cependant, il est produit de manière plus saine, avec moins de résidus d’intrants, moins de nitrates et environ deux fois moins de sulfites. Le vin bio contient aussi des sulfites, mais des sulfites dits naturels, car créés au cours du processus de fermentation bio.

Plus il y a de sulfites dans le vin, plus la gueule de bois est sévère.

Les sulfites sont donc présents dans tous les types de vin, mais ils ne sont pas nocifs dans les quantités autorisées, sauf si l’on y est allergique. Si vous avez des maux de tête lorsque vous mangez des abricots secs, vous serez davantage sujet à la gueule de bois. Plus il y a de sulfites dans le vin, plus la gueule de bois est sévère. Cependant, il est également possible (nous émettons cette hypothèse avec prudence) que l’absence d’additifs supplémentaires dans le vin naturel pèse moins sur le métabolisme, ce qui permet au foie d’éliminer plus rapidement et plus facilement les substances chimiques produites lors du processus de fermentation. En fait, une étude surprenante menée en 2019 par l’Université de Rome a montré que la consommation de vin naturel réduirait la quantité d’acétaldéhyde dans le sang, ce qui signifie que le foie devrait moins travailler. Consulté à ce sujet, Jan Tytgat, est sceptique quant à ces résultats.