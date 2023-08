Des aliments aux vertus étonnantes | Sève de bouleau, koji, camomille et café blanc

Le koji est devenu la base de certains composants indispensables de la cuisine japonaise: le miso, la sauce soja, le saké, le mirin et le vinaigre de riz. Ce champignon est très sain. D'abord, parce que le shio koji ne contient pas de sel. Ensuite, parce qu'il est riche en vitamines B1 et B2 qui boostent l'énergie. Les enzymes contenues dans le shio koji améliorent la digestion et l'absorption des nutriments. De plus, il contient des oligosaccharides bénéfiques à la flore intestinale et des peptides qui décomposent les graisses et préviennent les troubles sanguins.