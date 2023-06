Restaurant Magnà, Waterloo | Des classiques de la cuisine italienne

Suit une généreuse portion d’osso buco. Le jarret de veau est tendre et moelleux et les puristes de cette recette du nord de l’Italie seront heureux de lire que la sauce est un jus de viande réduit. Le risotto au safran al dente confirme que la préparation est réalisée dans les règles de l’art, mais il y a un mais: il manque la gremolata. Après ce copieux plat principal, un dessert léger s’impose. Le sgroppino, un sorbet au citron et au prosecco, est aérien et frais, mais n’est pas spectaculaire. Sans être un mauvais restaurant italien, le Magnà manque de caractère, de plats mieux inspirés et de saveurs plus profondes pour faire oublier le Felicità.