Des recettes idéales pour l'été

“Voici ma version du ceviche, un plat sud-américain à base de poisson cru légèrement cuit dans une marinade au jus d’agrumes. Le bar est mon poisson préféré pour les préparations crues et semi-crues comme celle-ci, car il conserve une texture agréable et ferme. Prenez un bar ultra frais de la meilleure qualité, comme le bar sauvage de Bretagne, pêché à l’ancienne: un bateau, quatre lignes.”

“Ce plat est aussi spectaculaire que rapide à préparer. La seule chose qui demande du temps, c’est la réduction de la compotée de tomates, mais on peut la faire à l’avance. C’est une version décontractée des lasagnes: au lieu de garnir un grand plat, on dresse les ingrédients sur une assiette. Cela demande peu de temps de préparation et on peut varier la recette en fonction des légumes dont on dispose. Un plat délicieux en semaine que j’aime aussi servir pour accompagner un morceau de poisson, par exemple.”