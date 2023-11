L'Impératif, le nouveau restaurant prestigieux du domaine du Chant d'Éole

C’est le chef en personne qui vient prendre les commandes. C’est dommage, car s’il était resté en cuisine, il aurait pu éviter bien des petits bémols. Le thon hamachi au bouillon dashi et algues wakamé semble sorti du réfrigérateur alors que, chambré, ce plat aurait pu être délicieux. Hélas, cette température trop fraîche lui a fait perdre presque toute sa saveur. En revanche, l’assiette réussie de purée de pommes de terre au lait battu, œuf basse température, crevettes grises et mousseline au beurre noisette regorge de saveurs.

De même, les ris de veau croustillants façon "vitello tonnato", câpres et citron, sont une tentative originale. Par contre, les plats suivants sont à nouveau décevants. Tant le duo de homard et turbot que le canard sauvage sont la preuve que les produits de qualité et les bonnes idées ne suffisent pas à créer un plat savoureux. L’exécution est négligée, ce qui est d’autant plus regrettable qu’on sent ici un très beau potentiel gastronomique.