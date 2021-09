La caroube: l’alternative au chocolat qui embellit

L'arbre sur lequel poussent les gousses de caroube s’appelle, et c’est facile à retenir, le caroubier, que l’on trouve dans le bassin méditerranéen. Les gousses contiennent de la pulpe et des graines brunes et brillantes. Ce sont ces dernières qui sont utilisées pour produire l’épaississant. Ces graines n’ont d’ailleurs pas été découvertes par des start-ups perspicaces ou des observateurs de tendances branchés, car leurs bienfaits sont connus depuis des siècles. Dans la Bible, on raconte que Saint-Jean-Baptiste aurait mangé les graines du caroubier lorsqu’il était dans le désert. Historiquement, cela pourrait être exact: ces arbres étant extrêmement résistants à la sècheresse on les trouve souvent en lisière des zones désertiques.