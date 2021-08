La cuisine bistronomique des Terrasses de l’Our

Adresse

Les Terrasses de l’Our, Rue de Lesse, 1, 6852 Our (Paliseul).

Tél. 061/24.20.00 www.maximecollard.be

Horaires

Fermé mardi et mercredi.

Addition

113 euros pour deux couverts.

Terrasse

Elle peut accueillir environ 40 convives. La terrasse n’est pas couverte, mais il y a un parasol à chaque table. Pas de chauffage, mais des couvertures sont à disposition.

Sommelier

En plus des vins, la carte des boissons propose des apéritifs, dont du gin-tonic, et des bières (5 trappistes et 4 bières locales).

On y retourne?

Avec plaisir! Service attentionné et plats savoureux font de cette terrasse un bon spot gourmand et charmant.