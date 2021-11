La vaisselle "Fish & Fish" de Paola Navone pour Serax

"Je suis très sensible à l’atmosphère d’un restaurant", avoue l’Italienne. "Quand j’entre quelque part, je remarque tout de suite la lumière et les couleurs, des éléments déterminants. Je suis une adepte des dressages de table simples, agrémentés d’un détail créatif ou d’une idée subtile."

Dans la collection d’assiettes, bols, gobelets, verres et bouteilles "Fish & Fish", ce détail créatif est un étonnant poisson, un motif récurrent dans son travail - même sa photo de profil sur Instagram est un poisson. "Le motif du poisson est un de mes préférés. Je l’utilise dans nombre de mes projets, décliné dans toutes les formes, tailles et couleurs. Le poisson est un symbole international, tout le monde le connaît. Il est naturel, démocratique, amusant et pop. Et il me ramène à mes origines méditerranéennes."