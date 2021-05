Lasagnes de ramen: le mélange d'aliments-réconfort qui envahit Tiktok

Et, en octobre dernier, il a créé son compte, @ramenkingivan, dont la spécialité est les ramen, un plat qu’il continue à consommer tous les jours, même s’il n’est plus étudiant! Six mois plus tard, ce TikToker professionnel a convaincu pas moins de 2,2 millions d’abonnés de suivre ses recettes hebdomadaires de ramen.

Alors, quelle est cette recette? Dans un plat allant au four, on alterne une couche de ramen avec une couche de sauce tomate et on termine par une couche de fromage. Une bonne demi-heure au four, et c’est prêt! Et le sachet d’épices qui accompagne les nouilles? Poubelle! En effet, McComb trouve que le goût umami (qui désigne la cinquième saveur, après le sucré, le salé, l'acide et l'amer) des nouilles fonctionne très bien avec la légère acidité de la sauce tomate.